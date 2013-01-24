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市场报道 | 2013年 1月 24日 星期四 22:48 BJT

美国热股: 洛克希德.马丁下挫逾2%,之前公布2013年获利与营收预期

路透1月24日 - 美国国防供应商洛克希德.马丁 称尽管今年营收料走弱,但获利将会走高,原因是未完成订单数量创纪录以及持续削减成本.

洛克希德.马丁周四早盘下挫2.62%,报93.55美元.(完)
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