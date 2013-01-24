表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月24日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
01/18/13 较上周 较上年 01/18/13 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 364.0 3.2 26.7 363.1 2.8 28.3 馏分油 132.1 1.3 -10.8 132.9 0.5 -12.6 汽油 229.6 -1.6 4.9 233.3 -1.7 6.1 取暖油 24.2 -1.0 -9.1 23.4 -0.3 -8.7 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.4 煤油型航空燃料 39.6 0.8 -1.7 39.8 -0.6 -1.6 原油日加工量 14.4 -0.7 0.2 14.2 -0.9 -0.1 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加180万桶,汽油库存增加150万桶,馏分油库存增加40万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导
* EIA一周美国石油供需平衡表
* API一周美国石油库存详细报导
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。