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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 00:23 BJT

表格: EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透1月24日 - 以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

01/18/13 较上周 较上年 01/18/13 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动 原油 364.0 3.2 26.7 363.1 2.8 28.3 馏分油 132.1 1.3 -10.8 132.9 0.5 -12.6 汽油 229.6 -1.6 4.9 233.3 -1.7 6.1 取暖油 24.2 -1.0 -9.1 23.4 -0.3 -8.7 新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.4 煤油型航空燃料 39.6 0.8 -1.7 39.8 -0.6 -1.6 原油日加工量 14.4 -0.7 0.2 14.2 -0.9 -0.1 分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加180万桶,汽油库存增加150万桶,馏分油库存增加40万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导

* EIA一周美国石油供需平衡表

* API一周美国石油库存详细报导

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