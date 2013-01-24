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市场报道 | 2013年 1月 24日 星期四 22:56 BJT

美国热股: Netflix早盘大涨近43%,因海内外客户数量增长扶助假日季获利

路透1月24日 - Netflix 周三发布令华尔街颇感意外的季度获利,该公司在美国与海外市场的客户数量增加了近400万人.

Netflix周四暴涨42.82%,报147.48美元.(完)
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