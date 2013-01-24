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市场报道 | 2013年 1月 24日 星期四 22:57 BJT

美国热股: Mellanox Technologies大跌14%,受今年一季度财测拖累

路透1月24日 - 以色列芯片设计企业Mellanox Technologies 发布了第四季业绩,同时该公司作出的2013年第一季度财测令人失望.

Mellanox Technologies周四早盘大跌14.18%,报44.33美元.(完)
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