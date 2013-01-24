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市场报道 | 2013年 1月 24日 星期四 23:07 BJT

美国热股: Sandisk早盘上扬,营收展望温和令投资者失望

路透1月24日 - 记忆体芯片生产商Sandisk 作出的温和营收展望令投资者感到失望.这些人原本期待广泛用于智能手机和平板电脑的芯片供应将会反弹,拖累该股走低.

Sandisk周四早盘上涨1.49%,报48.36美元.(完)
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