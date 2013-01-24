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市场报道 | 2013年 1月 24日 星期四 23:06 BJT

美国热股: Western Digital第二季业绩助力股价早盘上涨

路透1月24日 - Western Digital 第二季业绩超越分析师预期,得益于企业部门成长.

Western Digital周四早盘涨1.53%,报47.79美元.(完)
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