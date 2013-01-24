表格: 美国标售10年期TIPS得标利率为负0.630%,投标倍数为2.71

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透华盛顿1月24日 - 美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 -0.630 中值 -0.675 低值 -0.730 价格/得标 价格 107.505925 高值得标比率 1.42% 投标倍数 2.71 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 15,000,000,300 总投标 40,576,095,600 竞争性投标得标 14,933,824,700 非竞争性投标得标 66,175,600 FED附加 0 初级市场交易商投标 25,560,000,000 初级市场交易商得标 5,285,355,000 直接投标 4,130,000,000 直接投标得标 1,688,142,000 间接投标 10,819,920,000 间接投标得标 7,960,327,700 发行细节 发行日 2013/01/31 到期日 2023/01/15 CUSIP码 912828UH1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿; 审校 李军)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。