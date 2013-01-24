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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 02:06 BJT

表格: 美国标售10年期TIPS得标利率为负0.630%,投标倍数为2.71

路透华盛顿1月24日 - 美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 -0.630 中值 -0.675 低值 -0.730 价格/得标 价格 107.505925 高值得标比率 1.42% 投标倍数 2.71 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 15,000,000,300 总投标 40,576,095,600 竞争性投标得标 14,933,824,700 非竞争性投标得标 66,175,600 FED附加 0 初级市场交易商投标 25,560,000,000 初级市场交易商得标 5,285,355,000 直接投标 4,130,000,000 直接投标得标 1,688,142,000 间接投标 10,819,920,000 间接投标得标 7,960,327,700 发行细节 发行日 2013/01/31 到期日 2023/01/15 CUSIP码 912828UH1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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