版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 05:25 BJT

美股盘后: 微软公布季度业绩后股价上扬1.2%

路透纽约1月24日 - 微软 周四在美股盘后交易中上扬1.2%,此前该公司公布了业绩.

微软 公布会计年度第二季GAAP营收为214.6亿美元,非GAAP营收为220亿美元,每股盈利0.76美元,经调整每股盈利0.81美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原预计微软第二季EPS为0.75美元,营收为215.3亿美.(完)

(编译 李军;审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐