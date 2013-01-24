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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 06:28 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月24日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
         
                                                                               
 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:         
                                                                               
 公司名          股票代码          收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                          
 中国                                                                
 新浪                                 56.66       -0.94       -1.63     2987635
 搜狐                                 50.26       +0.44       +0.88      577675
 网易                                 45.21       +0.33       +0.74      925164
 百度                                107.92       -0.38       -0.35     4812454
 亚信科技                             11.00       +0.08       +0.73      101250
                                                                               
 台湾                                                                
 台湾积体电路                         17.81       -0.46       -2.52     1720464
 联电                                  1.96       -0.02       -1.01      224256
 日月光                                4.20       +0.03       +0.72      164604
 硅品精密                              5.19       -0.01       -0.19      313645
 和信超媒体                            0.98       +0.00       +0.00       44543
 友达                                  4.00       +0.02       +0.50      470141
 中华电信                             32.69       -0.10       -0.31       37681
 台湾国际航电                         38.59       +0.29       +0.76     1241244
                                                                               
 香港                                                                
 中国移动                             55.15       -0.49       -0.88      189946
 中国联通                             15.98       -0.78       -4.65      641014
 中国电信                             54.77       -1.13       -2.02       35129
 中芯国际                              3.07       -0.02       -0.65       86915
 电讯盈科                              4.33       +0.04       +0.93        8043
 (完)
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