《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月24日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 56.66 -0.94 -1.63 2987635 搜狐 50.26 +0.44 +0.88 577675 网易 45.21 +0.33 +0.74 925164 百度 107.92 -0.38 -0.35 4812454 亚信科技 11.00 +0.08 +0.73 101250 台湾 台湾积体电路 17.81 -0.46 -2.52 1720464 联电 1.96 -0.02 -1.01 224256 日月光 4.20 +0.03 +0.72 164604 硅品精密 5.19 -0.01 -0.19 313645 和信超媒体 0.98 +0.00 +0.00 44543 友达 4.00 +0.02 +0.50 470141 中华电信 32.69 -0.10 -0.31 37681 台湾国际航电 38.59 +0.29 +0.76 1241244 香港 中国移动 55.15 -0.49 -0.88 189946 中国联通 15.98 -0.78 -4.65 641014 中国电信 54.77 -1.13 -2.02 35129 中芯国际 3.07 -0.02 -0.65 86915 电讯盈科 4.33 +0.04 +0.93 8043 (完)