全球外汇市场1月25日主要消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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1月24日(四)
2300 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比
2330 - 东京1月CPI,日本12月全国CPI
2350 - 日本央行公布12月19-20日政策会议记录
1月25日(五)
0330 - 日本央行总裁白川方明在日本记者俱乐部讲话
0900 - 德国1月IFO企业景气判断指数
0930 - 英国第四季GDP初值
1500 - 美国12月新屋销售
1530 - 美国ECRI领先指标(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 龚芳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。