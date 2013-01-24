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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 06:45 BJT

全球外汇市场1月25日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月24日(四)

2300 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比

2330 - 东京1月CPI,日本12月全国CPI

2350 - 日本央行公布12月19-20日政策会议记录

1月25日(五)

0330 - 日本央行总裁白川方明在日本记者俱乐部讲话

0900 - 德国1月IFO企业景气判断指数

0930 - 英国第四季GDP初值

1500 - 美国12月新屋销售

1530 - 美国ECRI领先指标(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 龚芳)
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