版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 07:06 BJT

****澳新经济指标预测--1月25日-2月1日****

路透1月25日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    * 1月21日当周    

    1月25日(五)
    暂无重要经济指标公布.
      
    * 1月28日当周 

 1月28日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                          公布时段    预估值         前值
 2145      新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月              12月   逆差1.1        逆差7
           度)                                                        
                                 (年度)                     逆差18.8     逆差14.6
                进口(亿新西兰元)                                40.7         45.1
                出口(亿新西兰元)                                 40.         38.1
                                                                   5  
 
 1月29日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                          公布时段    预估值         前值
 0030      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数              12月        --          负5
                          企业信心指数                            --          负9
 2145      新西兰建筑许可                             12月        --        -5.4%
    
 1月30日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值
 2000      新西兰央行利率决议                                    2.5%        2.5%
 
 
 1月31日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲民间信贷(较上月)                    12月             --       持平
 0030      澳洲房屋贷款(较上月)                    12月             --      +0.4%
 0030      澳洲出口物价(较前季)                  第四季             --      -6.4%
              进口物价(较前季)                                      --      -2.4%
 
 
 2月1日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲生产者物价指数(PPI)(较前          第四季             --      +0.6%
           季)                                                          
                           (较上年同期)                             --      +1.1%
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐