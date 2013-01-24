澳新经济指标预测--1月25日-2月1日****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透1月25日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月21日当周 1月25日(五) 暂无重要经济指标公布. * 1月28日当周 1月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月 12月 逆差1.1 逆差7 度) (年度) 逆差18.8 逆差14.6 进口(亿新西兰元) 40.7 45.1 出口(亿新西兰元) 40. 38.1 5 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 12月 -- 负5 企业信心指数 -- 负9 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -5.4% 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2000 新西兰央行利率决议 2.5% 2.5% 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲民间信贷(较上月) 12月 -- 持平 0030 澳洲房屋贷款(较上月) 12月 -- +0.4% 0030 澳洲出口物价(较前季) 第四季 -- -6.4% 进口物价(较前季) -- -2.4% 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前 第四季 -- +0.6% 季) (较上年同期) -- +1.1% (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。