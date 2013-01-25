美国与加拿大经济指标预测--1月26日-2月1日****

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透1月25日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 1月21日当周 1月25日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.2% -0.2% (较上年同期) +1.2% +0.8% 加拿大央行核心CPI(较前月) -0.2% 持平 (较上年同期) +1.4% +1.2% 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 38.5 37.7 1530 美国ECRI一周领先指标 1月18日当周 -- 130.4 1600 加拿大财政预算(亿加元) 11月 -- 赤字16.8 4-11月 -- 赤字105.7 * 1月28日当周 1月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 +1.0% +0.8% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.6% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.6% 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 12月 -- 93.7 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 12月 +0.8% +1.7% -- 美国建筑许可(万户) 12月修正值 -- 90.3 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月26日当周 -- -1.5% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月26日当周 -- +1.8% 1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同 11月 +5.2% +4.3% 期) 经季节调整(较前月) +0.6% +0.7% 未经季节调整(较前月) 持平 -0.1% 1500 美国消费者信心 1月 66.3 65.1 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月25日当周 -- 894.8 再融资指数 -- 4916.7 1315 美国ADP民间就业人数(万人) 1月 16.3 21.5 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季初值 +1.3% +3.1% 最终销售 +1.6% +2.4% GDP隐性平减指数 +2.0% +2.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.6% 核心PCE物价指数 +1.1% +1.1% 1915 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布联邦基 -- -- 0-0.25% 金利率 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 1月 -- 3.2556 1330 美国个人所得 12月 +0.7% +0.6% 个人支出 +0.3% +0.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.2% 核心PCE物价指数 +0.1% 持平 实质个人支出 -- +0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月26日当周 -- 33.0 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.175 续请失业金人数(万人) 1月19日当周 -- 315.7 1330 美国雇佣成本 第四季 +0.5% +0.4% 1330 加拿大GDP(较前月) 11月 -- +0.1% 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.3% (较上年同期) -- -0.5% 1430 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 12月 -- +1.3% 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 1月 52.0 51.6 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加16.5 增加15.5 民间就业岗位(万个) 增加16.5 增加16.8 失业率 7.8% 7.8% 平均时薪 +0.2% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 制造业就业岗位(万人) 增加1 增加2.5 1358 美国Markit制造业PMI 1月终值 -- 56.1 1430 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 1月 -- 50.40 1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月终值 -- 71.3 现况指数 -- 84.8 预况指数 -- 62.7 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 51.0 50.7 物价分项指数 56.0 55.5 就业分项指数 -- 52.7 新订单分项指数 -- 50.3 1500 美国建筑支出 12月 +0.6% -0.3% 1530 美国ECRI一周领先指标 1月25日当周 -- -- (完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进