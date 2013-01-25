《中国报摘》--中国证券报1月25日

* 头版头条:

--记者获悉,酝酿已久的中国收入分配制度改革总体方案已向专家征求意见,目前已进入有关部门会签阶段.业内人士预测该方案有望在2013年两会前后出台.该方案可能是着眼于中长期的纲领性文件,仍将坚持"提低、扩中、控高"主线,具体可能就提高低收入群体收入水平、调节垄断部门高收入和部分企业高管过高收入以及某些社会群体.

* 其他:

--沪深证券交易所日前分别召开会议,明确2013年交易所工作重点.其中,上交所工作重点包括: 拓展多层级蓝筹股市场深度与广度,推进新股发行改革和退市改革,创新大盘股发行方法等.深交所将加快发展多层次资本市场.继续推进中小企业板、创业板提升质量,放宽创业板行业限制;落实深化发行制度改革,有序稳妥实施新退市制度,健全市场优胜劣汰机制.

--保监会工作会议近日召开,根据会议,保监会将研究私募股权投资基金等新型资本投资的监管办法,推进基础设施及不动产债权计划等产品发行制度的市场化改革.

--记者获悉,多家QFII机构关于股指期货交易的开户申请日前获得中国金融期货交易所批复,即将入市参与交易.