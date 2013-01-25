更正-金砖国家: 1月24日股汇市收盘纵览

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(更正: 巴西股市误译早盘报导,应为收低1.29%,而非上涨0.18%)
路透1月25日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月24日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 收低0.4%,报1,072.26点.
中国股市:沪综指周四在创下近八个月盘中新高后逆转收低.分析师指出,刚公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值好于预期,令股市投资者信心有所增强,在金融基建等板块领涨下,大盘一度上涨近2%;但因银行股上冲乏力,引发不少获利盘出逃,大盘由升转跌,再度跌破5日和10日短期均线.
沪综指 收报2,302.598点,跌18.313点或0.79%;盘中最高触及2,362.943点,而此前盘中高点为去年6月1日的2,388点.上海A股今日成交额1,348亿元人民币,较上日963亿元增加近四成.
香港股市:收低,连续第二日下跌,进一步远离已压制大盘上涨长达一周的技术阻力位.苹果 供应商股价挫跌,因为苹果发布的第四季业绩令人失望.恒生指数 收低0.2%至23,598.9点,进一步远离阻力位23,708点,这是2011年5月31日创下的高点.恒生国企指数 收低0.6%.
中国汇市:人民币兑美元即期 近收平盘,日内波动区间仅26个点子,交投也极为清淡.交易员称,春节前客户需求较淡,使得日内波幅极窄,甚至不及中间价的变动幅度,使得场内交投意愿进一步转淡.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,030点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3211元. ========================================================================================
印度股市:收低,因塔塔汽车 对捷豹路虎(Jaguar Land Rover)发出获利预警后股价大跌;Reliance Industries 同样下滑,因天然气价格料将上涨,对民企较为不利.指标BSE指数 收低0.51%,或102.83点,报19,923.78点.
印度汇市:印度卢比/美元受油企强劲的美元需求打压,但央行上调外资机构在债券的投资上限,引发部分出口商卖出美元.卢比/美元 收报53.68/69,周三收在53.665/6750.盘中卢比交投于53.62-53.8950的宽幅区间. ========================================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,604.650点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.3%至851.72点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.29%至30.0735,卢布兑欧元 收低0.11%,报40.2000. ========================================================================================
巴西股市:下跌,钢铁制造商及石油生产商股价承压,而飞机制造商Embraer股价则劲扬.但假日前的交易量仍然清淡,波动也受抑.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低1.29%,报61,169.83点.
巴西汇市:雷亚尔/美元 收升为2.0304/10. ========================================================================================
南非股市:收盘创下新高,因全球股市均徘徊在数月高位附近,且兰特下滑令该国股票对外资投资者来说比较便宜.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 同样收于纪录高位,升1.15%,报36,151.00点.综合指数 收高1.04%,创新高40,604.59点.
南非汇市:南非兰特/美元终场从盘中触及的近四年低点处微升,因南非央行维持指标利率在5%的40年低点不变,指因通胀风险所致.1512GMT,兰特/美元 报9.0524,周三纽约尾盘报9.0600. (完) (编译 梁睿雪; 审校 龚芳)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进