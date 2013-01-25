更正-金砖国家: 1月24日股汇市收盘纵览

(更正: 巴西股市误译早盘报导,应为收低1.29%,而非上涨0.18%)

路透1月25日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月24日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收低0.4%,报1,072.26点.

中国股市:沪综指周四在创下近八个月盘中新高后逆转收低.分析师指出,刚公布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值好于预期,令股市投资者信心有所增强,在金融基建等板块领涨下,大盘一度上涨近2%;但因银行股上冲乏力,引发不少获利盘出逃,大盘由升转跌,再度跌破5日和10日短期均线.

沪综指 收报2,302.598点,跌18.313点或0.79%;盘中最高触及2,362.943点,而此前盘中高点为去年6月1日的2,388点.上海A股今日成交额1,348亿元人民币,较上日963亿元增加近四成.

香港股市:收低,连续第二日下跌,进一步远离已压制大盘上涨长达一周的技术阻力位.苹果 供应商股价挫跌,因为苹果发布的第四季业绩令人失望.恒生指数 收低0.2%至23,598.9点,进一步远离阻力位23,708点,这是2011年5月31日创下的高点.恒生国企指数 收低0.6%.

中国汇市:人民币兑美元即期 近收平盘,日内波动区间仅26个点子,交投也极为清淡.交易员称,春节前客户需求较淡,使得日内波幅极窄,甚至不及中间价的变动幅度,使得场内交投意愿进一步转淡.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,030点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3211元. ========================================================================================

印度股市:收低,因塔塔汽车 对捷豹路虎(Jaguar Land Rover)发出获利预警后股价大跌;Reliance Industries 同样下滑,因天然气价格料将上涨,对民企较为不利.指标BSE指数 收低0.51%,或102.83点,报19,923.78点.

印度汇市:印度卢比/美元受油企强劲的美元需求打压,但央行上调外资机构在债券的投资上限,引发部分出口商卖出美元.卢比/美元 收报53.68/69,周三收在53.665/6750.盘中卢比交投于53.62-53.8950的宽幅区间. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,604.650点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.3%至851.72点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.29%至30.0735,卢布兑欧元 收低0.11%,报40.2000. ========================================================================================

巴西股市:下跌,钢铁制造商及石油生产商股价承压,而飞机制造商Embraer股价则劲扬.但假日前的交易量仍然清淡,波动也受抑.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收低1.29%,报61,169.83点.

巴西汇市:雷亚尔/美元 收升为2.0304/10. ========================================================================================

南非股市:收盘创下新高,因全球股市均徘徊在数月高位附近,且兰特下滑令该国股票对外资投资者来说比较便宜.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 同样收于纪录高位,升1.15%,报36,151.00点.综合指数 收高1.04%,创新高40,604.59点.