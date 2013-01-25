《台湾报摘》--工商时报1月25日

* 头版头条:

--开年头一个月,欧美陆景气同报佳音.最新调查结果欧元区在制造业与服务业景气萎缩减缓下,1月份综合采购经理人指数（PMI）回升至10个月新高,美国制造业景气更是加速扩张,1月份PMI劲扬至56.1点,是近两年最高.汇丰中国1月PMI初值也创下两年新高.

* 其他:

--两岸金证会首次首长级会议可望于29日登场.据了解证监会主席郭树清预计28日抵台,隔日即举行金证会首长会议.会谈内容包括国内券商赴大陆投资限制、QFII及QDII额度松绑、大陆企业来台发行T股等,预计可能在农历年前创造新的投资议题.

--寿险业投资人民币资产已逾2,735亿台币,约占国外投资的5％.寿险公会上日公布相关讯息,表示寿险业去年投资人民币资产,平均报酬率比本地多出2个百分点以上,一年下来投资收益因而增加逾45亿台币.

--相关人士透露,多家公股金控已在去年底陆续接获财政部指令,在月底前提出对现行"财政部所属公股金融机构办理整并标准作业流程SOP"的修正建议,财部并预定最快今年首季完成SOP法规松绑,让公股金控大举对外发动市场整并.

--苹果 iPhone 5去年12月在台湾上市就创下销售量破21万支的纪录,竞争对手因此相形失色.不过宏达电 北亚区总经理董俊良表示,蝴蝶机销售后市持续看俏,1月底有机会与iPhone 5出现黄金交叉,蝴蝶机2月在台销量则可望超越iPhone 5.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.