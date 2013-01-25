中国证券: 多家QFII期指开户申请已获中金所批复,入市交易在即

路透北京1月25日 - 合格境外机构投资者(QFII)参与期指交易在即,中国证券报周五报导称,多家QFII机构关于股指期货交易的开户申请日前获得中国金融期货交易所批复,即将入市参与交易.

中国证监会已于2011年5月公布规则草案,允许国外投资者参与股指期货交易,但只能出于套期保值目的参与交易,并且在任何交易日日终持有的合约价值以及当日成交金额(不包括平仓)不得超过其投资额度.

对于市场担心的QFII入场后可能增大做空力量,报导引述多位业内专家表示,QFII参与股指期货交易的持仓和成交额度均受到限制,不会出现肆意做空情况.由于QFII参与股指期货交易的资金规模有限,短期对市场影响不大.

针对QFII参与期指交易的具体流程,报导称,QFII在投资股指期货前应向证监会基金部、国家外汇局资本司递交更新的投资计划书,增加投资股指期货的内容,证监会基金部无异议后方可申请.

完成投资计划报备后,QFII即可进行交易编码和套期保值申请,待中金所开户审批流程完成后正式参与股指期货市场.

中国于2003年正式启动QFII制度.截止去年12月底,共有169家机构获得374.43亿美元的QFII额度.这较2011年底增加158.03亿美元,2012年QFII额度一年增幅相当于此前六年新批额度之和.

中国国家外汇管理局日前修改合格境外机构投资者(QFII)外汇投资相关规定,将主权基金、央行及货币当局等机构投资额度上限,放宽至可超过等值10亿美元.(完)