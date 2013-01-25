更正-****欧洲经济指标预测--1月25日-2月1日****

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(德国12月零售销售为"实质"零售销售,非"修正值") 路透1月25日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月21日当周 1月25日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 德国Ifo企业景气判断指数 1月 103.0 102.4 现况指数 107.2 107.1 预况指数 99.0 97.9 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -0.1% +0.9% (较上年同期) +0.2% 持平 * 1月28日当周 1月28-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国进口物价(较上月) 12月 -0.1% 持平 进口物价(较上年同期) +0.8% +1.1% 0700 德国实质零售销售(较上月) 12月 +0.5% +1.2% 实质零售销售(较上年同期) -0.7% -0.9% 1月28日-2月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 -- +1.3% 三个月房价指数(较上年同期) 截至1月 -- -0.3% 1月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利消费者信心指数 1月 86.0 85.7 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 12月 +3.9% +3.8% 欧元区民间贷款 -0.8% -0.8% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.4% 1000 意大利薪资(较上月) 12月 -- +0.10% 意大利薪资(较上年同期) -- +1.6% 1月29日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 5.6 5.6 0745 法国消费者信心指数 1月 85 86 1月30日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 瑞士UBS消费指标 12月 -- 1.23 0800 瑞士KOF领先指标 1月 -- 1.28 0900 意大利企业信心指数 1月 90.0 88.9 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 -- 增加1 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 减少2 抵押贷款批准件数(千件) -- 54.0 M4货供额(较前月) -- -0.20% 1000 欧元区企业景气指数 1月 负0.75 负1.12 经济景气指数 88.5 87.0 工业景气指数 负12.4 负14.4 服务业景气指数 负8.2 负9.8 消费者信心指数 负23.9 负26.5 消费者通胀预期指数 -- 23.5 1月31日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月初值 -0.4% +0.9% (较上年同期) +2.2% +2.0% -- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.4% +0.9% (较上年同期) +2.0% +2.1% 0001 英国GfK消费者信心指数 1月 -- 负29 0700 英国Nationwide房价指数(较上月) 1月 -- -0.1% Nationwide房价指数(较上年同期) -- -1.0% 0745 法国消费者支出 12月 -0.2% +0.2% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.5% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 增加0.8 增加0.3 未经季节调整失业人数(万人) 320 280 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 294.2 0900 意大利PPI(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +2.0% 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 1月 -- 49.5 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 47.8 46.7 0848 法国Markit制造业PMI 1月 42.9 42.9 0853 德国Markit/BME制造业PMI 1月 48.8 48.8 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 47.5 47.5 0900 意大利失业率 12月 -- 11.1% 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 -- 51.4 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年 1月初值 +2.2% +2.2% 同期) 1000 欧元区失业率 12月 11.8% 11.8% (完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进