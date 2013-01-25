芝加哥期市: 大豆期货小升,因出口需求强劲

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 771.00 2.50 +0.33% -1.06% 779.92 48
CBOT玉米 725.50 1.25 +0.17% -0.41% 709.33 62
CBOT大豆 1439.25 4.00 +0.28% -0.86% 1424.38 53
CBOT稻米 $15.30 $0.01 +0.07% -0.84% $15.17 61
美国原油 $95.95 $0.00 +0.00% +0.76% $91.93 70
汇率
欧元/美元 $1.337 $0.005 +0.40% +0.37%
美元/澳元 1.045 -0.011 -0.99% -1.11%
附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/张若琪; 审校 李爽/程琳)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进