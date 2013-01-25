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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 09:18 BJT

芝加哥期市: 大豆期货小升,因出口需求强劲

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 771.00 2.50 +0.33% -1.06% 779.92 48

CBOT玉米 725.50 1.25 +0.17% -0.41% 709.33 62

CBOT大豆 1439.25 4.00 +0.28% -0.86% 1424.38 53

CBOT稻米 $15.30 $0.01 +0.07% -0.84% $15.17 61

美国原油 $95.95 $0.00 +0.00% +0.76% $91.93 70

汇率

欧元/美元 $1.337 $0.005 +0.40% +0.37%

美元/澳元 1.045 -0.011 -0.99% -1.11%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/张若琪; 审校 李爽/程琳)
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