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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 09:20 BJT

《中国重要政经日程》--1月25日

1/25(五)

--人力资源和社会保障部2012年第四季度新闻发布会,介绍2012年第四季度人力资源和社会保障工作进展情况.

1/26(六)

*--中国国际经济交流中心主办的"中国经济年会(2012-2013)"举行.

2/28(四)

--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.

4/6(六)

--博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行,至8日.

5/9(四)

--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

6/6(四)

--《财富》全球论坛在成都举行,至8日

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 宿泱韫)
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