港报社评: 刘梦熊爆料批梁,揭示政治谲诡凶险--明报1月25日

特首选举期间力挺梁振英的刘梦熊,接受周刊访问,大爆他如何协助梁振英当选、梁振英两度答应过对他的酬庸都食言,更认为梁振英在大宅僭建问题上欺骗市民、欺骗中央等,讲得绘影绘声.不过,刘梦熊爆料只是单方面说法,若要取信于公众,他应该提出确切证据,证明所说无讹.另外,梁振英就大宅僭建,若能交代当年提供意见的建筑测量师的资料,整个交代才完整,刘梦熊的指摘就不成立.

梁振英与刘梦熊之间的轇轕,真实情况只有他们2人知道,基于刘梦熊不获委任公职,无关公众利益,所以,特首办对刘梦熊的说法不予评论,可以理解.不过,刘梦熊指梁振英在僭建问题说谎,"欺骗市民、欺骗中央"的说法,梁振英应该严肃应对.刘梦熊引述张震远的说话,虽然张发表声明澄清,指刘的说法与事实不符,不过,梁振英若想僭建问题彻底画上句号,应该多做一点.

梁振英去年11月23日发表的万言声明中,已经交代当年处理购买山顶物业的2名律师的资料,建筑测量师的身分则一直讳莫如深.张震远证实这名测量师已经逝世,为免对其家人造成困扰,梁振英决定不披露其身分.不过,到底有没有建筑测量师其人,在许多人心目中仍是一个疑问,由于涉及公众利益,梁振英应该想一个适当做法,让这名建筑测量师的身分得到确认,为免其家人受困扰,例如梁振英可以向立法会一个相关的委员会,在闭门情况下交代,或是梁振英向首席大法官披露资料,由大法官确认有关情况等.倘能完成这一步,刘梦熊的质疑将不攻自破.