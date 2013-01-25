中国保险: 今年可能是保险业发展最为困难的一年--保监会

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透上海1月25日 - 中国保监会近日召开2013年全国保险监管工作会议指出,今年可能是保险业发展最为困难的一年,行业的首要任务是保持业务平稳健康增长,维护市场稳定运行,防止出现系统性区域性风险.
保监会网站刊登的新闻稿称,国际经济形势依然错综复杂,世界经济低速增长态势还将延续;中国虽然保持了经济增长企稳回升、金融运行总体平稳的良好态势,但是经济发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出,宏观经济增长面临下行压力.
而国际国内形势的变化将通过实体经济、金融市场和消费者需求等多种渠道传导至保险业,对业务发展、资金运用和偿付能力等产生多方面的影响.
会议对保险资金运用监管,市场准入退出机制建设等作出部署,表示将稳步推进基础设施及不动产债权计划等产品发行制度的市场化改革;引入新型投资者,研究私募股权投资基金等新型资本投资的监管办法;加强对市场化兼并重组的研究,完善风险处置机制等.
上海证券报周五报导称,保险行业投资收益不高,经营成本上升等因素,令保险行业改善行业经营效益的难度增大.险资平均收益率已多年低于五年期银行存款利率,寿险业面临的退保压力比较大,同时今年亦是寿险满期给付的高峰,个别公司面临现金流不足的风险.
2012年中国保险行业保费收入1.55万亿元人民币,同比增长8%,但过去近20年,保险行业的平均增速是超过20%.
备受关注的保险法人机构监管方面,会议表示,对偿付能力不达标、资本金不符合监管规定的公司,坚决采取责令增加资本金、限业务、限机构、限薪酬和费用等监管措施.
资金运用方面,去年保监会出台了12项相关政策,此次会议指出要全面梳理资金运用各项新政策的主要内容和风险点,根据行业的反馈意见进行完善.设立保监会资产负债匹配监管委员会,强化资产负债管理的硬约束,相对弱化比例监管.督促公司加强负债管理,提高资产负债匹配水平.(完) (发稿 徐永/林琦; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进