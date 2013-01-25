港报财经评论: 投机世界要有谂头--信报1月25日

投机世界要有谂头/ 习广思

企业业绩继续左右股市,苹果公布业绩后,看淡的投资者应该在开香槟,欧洲时段股价狂泻,拖累纳指期货急跌,野村开出目标价336美元.股价上升时,没有人敢看淡,但当跌势出现时,恐怕分析员及看淡的投资者只会踩多两脚.没有只升不跌的股票,也没有只升不跌的股市,环球股市高位争持,中港股市是追落后的地方,支撑到此刻全靠资金,未有吓破胆的坏消息,也不再有惊人的好消息.恒指在高位徘徊,但大市炒卖的炒卖,回吐的回吐,股市派对愈来愈近尾声.港股维持过去几日状态,恒指在高位争持,无法上升,亦未急跌.资金在蓝筹股身上轮流转动,中移动 股价昨天急挫,将挑战250天线支持力度.万科到香港插旗,振奋地产股.前海概念利好银行股,“本地姜"充撑指数,恒指昨天最多跌88点,收报23,598点,下跌36点.大市成交额788亿港元,沽空比率8.4%.

二三线股回吐压力不轻,亦见部分大行唱淡帮忙散货,理由大多是升幅过高宜减持.当然,不乏追逐落后的资金,光伏板块获资金追捧,市场对政策不无憧憬.公司集资不断,美元企债市场饱和,反映承接力下降.公司批股及股东减持不断,一样考验股市承接力,股价炒高均为抽水,但也留意有公司配股因欠承接力而告吹.债市方面,绿城 是一家曾经濒临违约的内房,目前评级是Caa1,能否成功发债,是反映市场承接力的讯号.至于股市,水入水出,公司抽水承接力及至大市高位支撑多久,视乎资金何时"收兵".

在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛开幕,这是一个有银士的社交派对,参与的富裕人士逐年递增,只因新兴市场的有银士急于在世界镁光灯下争取曝光.说白点,所谓经济论坛,也不过就是政客、企业花费公款的社交场地,由于国际传媒大肆报道,加上有名人明星参与,遂成为世界性的公关场合,但与会者对世界经济前景讨论出什么结果?尤其金融危机和欧债问题已讲了好几年,今年的论坛更是没有焦点可言.昨日国际金融版报道此论坛,提到谘询公司贝恩的报告指出,全球便宜资金充斥,即时的影响是瘫痪、搞乱及扭曲投资决定.常提及,低息便宜钱制造难民资金,扭曲金融资产,制造金融泡沫,但如何瘫痪,又如何地搞乱,相信报告有较为深入的研究.

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欧罗挑战1.35大关/ 苏子

欧罗兑美元的交投量近日仍然非常庞大.然而,汇价却主要在1.3260-1.3370间激烈争持,每天高低波幅不大.留意踏入本周后,欧罗兑美元已连续三个交易天以近似十字星待变形态收市,故相信汇价已进入暴风雨前夕,在激烈争持完毕后将出现重大突破.欧罗兑美元的10天SMA正处于1.3328水平,而其斜率自本月10日开始显着上升,故只要昨晚欧罗兑美元没有明显跌破10天SMA支持收市,预料汇价可望顺利破关而上,挑战去年的1.3486高位及1.35心理关口.短线而言,欧罗兑美元若意外地失守20天SMA支持收市,将大幅降低汇价向上作出重大突破的可能.

昨天日本首相安倍晋三表示,希望日本央行可以大力对抗通缩,以实现2%的通胀目标,而昨天日本经济财政担当大臣甘利明则表示,政府将于每个阶段检查日本央行对抗通缩的进展,他更指出,仅设定一个2%的通胀目标不足以战胜通缩.上述言论令市场相信日本政府有决心解决一直挥之不去的通缩问题,故即使日本央行目前仍未表明实现2%通胀目标的途径,但一众看淡日圆的投资者已急不及待再次大手推低日圆汇价,使昨天美元兑日圆得以继续稳守20天SMA支持以上并重返10天SMA的89.22重要即市阻力以上波动.

由于日本要实行2%通胀目标的决心非常明显,理论上应可缩短日圆汇价的调整周期,美元兑日圆有望正式突破90关口,并更上一层楼.只要昨晚收市时美元兑日圆的10天SMA没有得而复失,今早已见突破90关口,投资者已不用担心日圆会出现既深且长的调整市了,并可顺势买入美元兑日圆及欧罗兑日圆,博汇价继续以单边市形式上升.相反,若昨晚美元兑日圆乏力再升,并且返回10天SMA支持以下波动,那便要小心昨天的升势只属昙花一现.