港报财经评论: 直通车细则,传年中出台--经济日报1月25日

直通车细则,传年中出台/ 余少文

中国内地股市昨日出现过山车走势,累及中资股先升后回,但中国内地媒体指QDII2细则最快5月出台,即港股直通车或可最快在今年中通车,能否带动国企指数更上一层楼,中国内地经济和企业业绩表现始终最为关键.A股昨日高开低收,如上证综合指数昨早上一度高见2,362点,上升1.8%,但中段受到市场传出中国内地重开IPO,指数最后倒跌收场,如由全日高位计算更跌60点或2.6%,其间更一度跌穿2,300点低见2,287点.不过,国企指数早段并没有追随A股显着造好,也没有跟随A股显着回落,中资股投资者相对平静,国指继续在12,000点至12,250点区间上落,全日跌70点或0.6%,收12,095点,成交额138亿港元.而红筹指数跌30点或0.6%,收4,677点,成交额87亿港元,主要是通讯股和内房股放量下跌.

不管中国内地IPO是否重开,A股不足两个月升20%,短期调整并不为过,加上A股仍守住主要移动平均线,如上证已重越250天平均线和50周平均线,中期走势仍然偏好,即使调整也只是大涨小回,故不用过于担心,尤其RQFII将会扩容,始终是利好A股的消息.若然A股走势向好,股民信心恢复,即使重启IPO,对大市影响不会太大.由于RQFII已推出,扩容只是时间问题,相信会早过QDII2,而中国内地媒体引述消息人士指,直通车操作细则可能会5月份证券行业创新发展论坛前后公布,因为相关监管部门春节后,会跟业内讨论合格投资者的认定办法、资金托管方案等具体事宜.即是说细则一旦落实便可推出直通车,故直通车开车时间可能最快年中,可能较预期的第三季末还要早.

不过,中国内地早年曾表示推出国际版,最后一讲数年仍未有时间表,等中国移动 回归也等到头发白,反映中国在推出影响A股的政策会相对小心,故不敢百分百相信港股直通车可在年中开动引擎.然而,人民银行明确指今年要部署QDII2试点相关准备工作,中证监主席郭树清也表示可在今年较后时间推出,故相关消息始终是利好大市的因素,但最好大市先调整,则直通车开动的马力可以更大.虽然直通车不一定会全数驶入香港股市,以及彭博预测数字显示,上证2013年预测PE约9.9倍,但国指2013年预测PE也有9.1倍,是众环球主要指数中最低,始终有其吸引力.加上中国内地经济复苏下,有助上市公司改善业绩,中资股是可以憧憬,只是股份方面,认为是直通车考虑之列的中移动虽持续下跌,短期又要考验80港元至82港元区域,惟股价愈调整,相信作为中国内地最大电讯商的中移动会更吸引中国内地投资者.其他股份可留意联想集团 、北京控股 、上海实业 、粤海投资 等窗口公司.