港报财经评论: 直通车细则,传年中出台--经济日报1月25日

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
直通车细则,传年中出台/ 余少文
中国内地股市昨日出现过山车走势,累及中资股先升后回,但中国内地媒体指QDII2细则最快5月出台,即港股直通车或可最快在今年中通车,能否带动国企指数更上一层楼,中国内地经济和企业业绩表现始终最为关键.A股昨日高开低收,如上证综合指数昨早上一度高见2,362点,上升1.8%,但中段受到市场传出中国内地重开IPO,指数最后倒跌收场,如由全日高位计算更跌60点或2.6%,其间更一度跌穿2,300点低见2,287点.不过,国企指数早段并没有追随A股显着造好,也没有跟随A股显着回落,中资股投资者相对平静,国指继续在12,000点至12,250点区间上落,全日跌70点或0.6%,收12,095点,成交额138亿港元.而红筹指数跌30点或0.6%,收4,677点,成交额87亿港元,主要是通讯股和内房股放量下跌.
不管中国内地IPO是否重开,A股不足两个月升20%,短期调整并不为过,加上A股仍守住主要移动平均线,如上证已重越250天平均线和50周平均线,中期走势仍然偏好,即使调整也只是大涨小回,故不用过于担心,尤其RQFII将会扩容,始终是利好A股的消息.若然A股走势向好,股民信心恢复,即使重启IPO,对大市影响不会太大.由于RQFII已推出,扩容只是时间问题,相信会早过QDII2,而中国内地媒体引述消息人士指,直通车操作细则可能会5月份证券行业创新发展论坛前后公布,因为相关监管部门春节后,会跟业内讨论合格投资者的认定办法、资金托管方案等具体事宜.即是说细则一旦落实便可推出直通车,故直通车开车时间可能最快年中,可能较预期的第三季末还要早.
不过,中国内地早年曾表示推出国际版,最后一讲数年仍未有时间表,等中国移动 回归也等到头发白,反映中国在推出影响A股的政策会相对小心,故不敢百分百相信港股直通车可在年中开动引擎.然而,人民银行明确指今年要部署QDII2试点相关准备工作,中证监主席郭树清也表示可在今年较后时间推出,故相关消息始终是利好大市的因素,但最好大市先调整,则直通车开动的马力可以更大.虽然直通车不一定会全数驶入香港股市,以及彭博预测数字显示,上证2013年预测PE约9.9倍,但国指2013年预测PE也有9.1倍,是众环球主要指数中最低,始终有其吸引力.加上中国内地经济复苏下,有助上市公司改善业绩,中资股是可以憧憬,只是股份方面,认为是直通车考虑之列的中移动虽持续下跌,短期又要考验80港元至82港元区域,惟股价愈调整,相信作为中国内地最大电讯商的中移动会更吸引中国内地投资者.其他股份可留意联想集团 、北京控股 、上海实业 、粤海投资 等窗口公司.
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进