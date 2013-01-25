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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 09:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月25日-2月1日

路透1月25日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明
外均为GMT时间.
    
 日期   时间    国家     规模       发行细节
 1/28   1630    美国                13周和26周期国库券
 1/28   1800    美国                两年期公债
 1/28           意大利              CTZ零息债券及欧元区指数关联固息
                                    债券BTPei
 1/29   1630    美国                四周期国库券
 1/29   1800    美国                五年期公债
 1/29           日本                流动性供给标售
 1/29           意大利              BOT短期债券
 1/30   1800    美国                七年期公债
 1/30           意大利              BTP固息债券及Euribor关联浮息债券
                                    CCTeu
 1/30           加拿大              10年期公债
 1/30           德国     20亿欧元   2044年7月4日到期,票息2.5%的30年
                                    期公债
 1/31   0120    日本                三个月期贴现国库券
 1/31   0130    日本                两年期公债
 1/31           加拿大              30年期公债
 
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪; 审校 戴素萍)
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