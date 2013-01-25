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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 09:41 BJT

中国外汇:人民币汇率偏强是市场做多压力释放,今年或有热钱流入压力--外管局

路透北京1月25日 - 针对近期人民币汇率走势偏强,中国国家外汇管理局周五表示,这一定程度上是市场从做空向做多的压力集中释放.

外管局有关负责人表示,主要经济体宽货币、低利率政策继续推高全球流动性,也将刺激国际套利资本流向中国.中国今年有可能面临"热钱"大量流入的压力,但也有较多不确定性.外管局要积极防范跨境资金流动双向波动的风险.

据统计,2012年银行代客结售汇总顺差1,106亿美元,较2011年下降70%,显示2012年总体上国内外汇供求状况趋于基本平衡.(完)

更多内容,请点选外管局官方网站链接:(www.safe.gov.cn) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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