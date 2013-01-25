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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 09:42 BJT

香港热股: 李宁早盘初段股价大挫13%,公司拟向股东发行可换股证券集资

路透香港1月25日 - 中国主要体育品牌--李宁有限公司 周五复牌,开市不久股价最多大挫13%;公司表示,拟以折让逾43%向股东发行可换股证券集资高至18.686亿港元.

李宁低开5%后,股价最多曾下挫至5.33港元的盘中低位.香港时间09:41,跌13.85%.

该股份周四停牌,公司今早发出声明称,建议发行高至18.686亿港元的可换股证券,基准为每持有两股现有股份的股东,可获发一份可换股证券,每份可换股证券的初步兑换价为3.5港元(可予调整),较公司停牌前最后报价折让43.64%.集资主要为公司的渠道复兴计划提供资金. (完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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