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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 10:04 BJT

中国外汇: 去年12月银行代客及远期结售汇维持"双顺差"--外管局

路透北京1月25日 - 中国国家外汇管理局周五称,去年12月银行代客结售汇顺差543亿美元,为连续第四个月顺差;远期结售汇为净结汇95亿美元,延续上个月净结汇局面.

刊登在外管局网站上的数据显示,12月银行代客结汇1,699亿美元,售汇1,156亿美元.同期,银行代客远期结汇签约236亿美元,远期售汇签约141亿美元.

1-12月,银行代客累计结汇15,693亿美元,累计售汇14,587亿美元,银行代客累计结售汇顺差1,106亿美元.同期,银行代客累计远期结汇签约1,814亿美元,累计远期售汇签约1,828亿美元,银行代客累计远期净售汇14亿美元.

针对近期人民币汇率走势偏强,外管局稍早表示,这一定程度上是市场从做空向做多的压力集中释放.主要经济体宽货币、低利率政策继续推高全球流动性,也将刺激国际套利资本流向中国.中国今年有可能面临"热钱"大量流入的压力,但也有较多不确定性.外管局要积极防范跨境资金流动双向波动的风险.

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):

2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

代客结售汇净额 543 185 78 63 -63 5 -35 51 -37 78

代客收付款顺收 317 59 -53 -89 0 88 64 91 85 149 代客远期结售汇净额 95 54 -6 -57 -12 -34 -107 -53 -18 33

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)

更多细节,请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/) (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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