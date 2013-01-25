中国外汇: 去年12月银行代客及远期结售汇维持"双顺差"--外管局

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透北京1月25日 - 中国国家外汇管理局周五称,去年12月银行代客结售汇顺差543亿美元,为连续第四个月顺差;远期结售汇为净结汇95亿美元,延续上个月净结汇局面.
刊登在外管局网站上的数据显示,12月银行代客结汇1,699亿美元,售汇1,156亿美元.同期,银行代客远期结汇签约236亿美元,远期售汇签约141亿美元.
1-12月,银行代客累计结汇15,693亿美元,累计售汇14,587亿美元,银行代客累计结售汇顺差1,106亿美元.同期,银行代客累计远期结汇签约1,814亿美元,累计远期售汇签约1,828亿美元,银行代客累计远期净售汇14亿美元.
针对近期人民币汇率走势偏强,外管局稍早表示,这一定程度上是市场从做空向做多的压力集中释放.主要经济体宽货币、低利率政策继续推高全球流动性,也将刺激国际套利资本流向中国.中国今年有可能面临"热钱"大量流入的压力,但也有较多不确定性.外管局要积极防范跨境资金流动双向波动的风险.
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
代客结售汇净额 543 185 78 63 -63 5 -35 51 -37 78
代客收付款顺收 317 59 -53 -89 0 88 64 91 85 149 代客远期结售汇净额 95 54 -6 -57 -12 -34 -107 -53 -18 33
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)
更多细节,请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/) (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进