美国债市: 1月23日止当周外国央行减持美国公债但增持机构债--FED

路透纽约1月24日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,截至1月23日当周,外国央行持有的美国可交易债券总量下降71亿美元,至3.3兆(万亿)美元.

托管持仓明细显示,外国央行持有的美国公债减少87亿美元,至2.9兆美元.

外国央行对房利美 和房贷美 等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量增加14亿美元,至3,080亿美元.

美联储表示,其代为持有并按面值报告的"其他类别"债券增加2.58亿美元,至361亿美元.这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、资产支持债券(ABS)以及商业票据.

外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是持有美国公债最多的两个国家.

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(here).(完) (编译 张若琪; 审校 张荻)