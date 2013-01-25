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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 11:36 BJT

香港个股: 中远太平洋将发行3亿美元利率4.375%的有担保票据

路透1月25日 - 中远太平洋 周四发布公告将发行总额为3亿美元、利率4.375%的十年期有担保票据.

公司公告称,该票据将转借予本公司或附属公司扩大码头及集装箱租赁业务、偿还集团现有债务及一般公司资金用途.

该票据委托瑞士银行为独家全球协调人,中银国际、德意志银行、摩根大通、瑞银一起任联系牵头经办人和联席簿记管理人.

此外,公司旗下全资附属公司中远太平洋(中国)投资有限公司拟收购中远集团所持太仓国际集装箱码头有限公司39.04%的股权,相应股权评估值为3.23亿元人民币.

据公告称,中远太平洋(中国)为公司所属的全资子公司,中远集团是公司的控股母公司,故上述交易构成关联交易.上述收购主要基于公司致力加速发展码头业务.(完)

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(here) (发稿 赵红梅; 审校 黄凯)
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