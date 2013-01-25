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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 09:50 BJT

香港热股: 海天国际早盘曾跌8%,稍早称主要股东减持股份

路透香港1月25日 - 主要从事注塑机制造及分销的海天国际 周五早盘初段曾跌8%,因公司主要股东以配售方式减持价值约7.75亿港元的股份.

香港时间09:46,该股跌6.3%,报9.37港元;稍早一度低探9.2港元.

海天国际在联交所一份声明中称,其大股东天富资本(Sky Treasure Capital Limited)透过摩根大通 以及法国巴黎银行,按每股9.2港元配售最多达8,427.9万股股份,预期交易于1月29日完成.

本次减持后,天富资本的持股比例将由约65%降至约59.7%.

据路透此前获得的销售文件显示,天富资本于周四收市后寻求以每股9-9.4港元配售高至约9亿港元的股份. (完)

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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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