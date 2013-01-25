香港热股: 海天国际早盘曾跌8%,稍早称主要股东减持股份

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透香港1月25日 - 主要从事注塑机制造及分销的海天国际 周五早盘初段曾跌8%,因公司主要股东以配售方式减持价值约7.75亿港元的股份.
香港时间09:46,该股跌6.3%,报9.37港元;稍早一度低探9.2港元.
海天国际在联交所一份声明中称,其大股东天富资本(Sky Treasure Capital Limited)透过摩根大通 以及法国巴黎银行,按每股9.2港元配售最多达8,427.9万股股份,预期交易于1月29日完成.
本次减持后,天富资本的持股比例将由约65%降至约59.7%.
据路透此前获得的销售文件显示,天富资本于周四收市后寻求以每股9-9.4港元配售高至约9亿港元的股份. (完)
浏览海天国际其他新闻,请点选
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进