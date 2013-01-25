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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 10:24 BJT

《韩股业绩焦点》 三星电子第四季获利创纪录,金融危机以来首次控制资本支出

**三星vs苹果**

三星周五预计,与因季节因素表现强劲的第四季相比,今年1-3月全球智能手机市场将出现萎缩,整体手机市场的增速今年将放缓至5%左右.

三星的预测与业内预估一致,因为市场已经出现放缓的迹象.

苹果iPhone在截至12月的三个月间的出货量为4,780万部,许多分析师习惯了苹果多年来出色表现,对这样的数字感到失望.苹果的季度营收亦连续第三个季度逊于华尔街预期,受iPhone销量低于预期影响.

由于投资者担心苹果业绩高增长的好日子快到头,且其产品不再像过去那样是消费者的必备品,苹果股价自去年9月中旬以来跌去超过三分之一.

相比之下,三星电子股价同期为上涨12%.三星也不再是一家只会快速模仿别人的公司,如今也拥有属于自己的创新.

三星在本月拉斯维加斯举行的消费电子展上展示了一款采用可折叠屏幕的样机,和一款八核微处理器,向外界暗示下一代Galaxy产品将融入这些元素.(完)

(编译 白云/杜明霞/王兴亚; 审校 张荻/张涛)
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