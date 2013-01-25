《韩股业绩焦点》 三星电子第四季获利创纪录,金融危机以来首次控制资本支出

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
**三星vs苹果**
三星周五预计,与因季节因素表现强劲的第四季相比,今年1-3月全球智能手机市场将出现萎缩,整体手机市场的增速今年将放缓至5%左右.
三星的预测与业内预估一致,因为市场已经出现放缓的迹象.
苹果iPhone在截至12月的三个月间的出货量为4,780万部,许多分析师习惯了苹果多年来出色表现,对这样的数字感到失望.苹果的季度营收亦连续第三个季度逊于华尔街预期,受iPhone销量低于预期影响.
由于投资者担心苹果业绩高增长的好日子快到头,且其产品不再像过去那样是消费者的必备品,苹果股价自去年9月中旬以来跌去超过三分之一.
相比之下,三星电子股价同期为上涨12%.三星也不再是一家只会快速模仿别人的公司,如今也拥有属于自己的创新.
三星在本月拉斯维加斯举行的消费电子展上展示了一款采用可折叠屏幕的样机,和一款八核微处理器,向外界暗示下一代Galaxy产品将融入这些元素.(完)
(编译 白云/杜明霞/王兴亚; 审校 张荻/张涛)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进