《中国债券市场每日交易备忘》--1月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国酒泉钢铁集团10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中行和建行主承 武汉国资经营公司6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 湖南常德中小企业2.6亿元三年期集优票据簿记建档(债项评级AAA),国开行主承 ============================================================================= 二、新债上市: 国家开发银行60亿元一年期固息增发债130201,发行价格100.24元 中核工业建设集团15亿元九个期超短融011343001,票面利率4.05% 东方证券20亿元三个月期短融071308001,票面利率3.93% 青岛德锐投资1亿元一年期短融041352002, 票面利率6.10% 山东王晁煤电3亿元一年期短融041361005,票面利率5.00% 五凌电力5亿元一年期短融041354004,票面利率4.86% 南昌经济技术开发区投资控股公司4亿元七年期固息债1380004,票面利率6.88% 资阳城投5亿元六年期固息债1380005,票面利率7.58% 江阴澄星实业5亿元五年期中票1382035,票面利率6.01% 山东宏桥新型材料公司15亿元五年期中票1382036,票面利率6.30% 杭州交投集团4亿元五年期中票1382037,票面利率6.01% 大唐黑龙江发电公司6亿元五年期中票1382038,票面利率5.30% 浙江恒逸集团6亿元五年期中票1382039,票面利率6.01% 山东青岛中小企业1.2亿元三年期集合票据1383001,票面利率6.00% ============================================================================= 三、缴款: 财政部300亿元七年期固息国债130003,票面利率3.42% 重庆三峡产业投资公司10亿元六年期固息债1380029,票面利率6.40% 淮安清河新区投资公司7亿元七年期固息债1380031,票面利率6.68% 海南发展控股25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380032,票面利率5.50% 中国南车 10亿元六个月期超短期融资券 深圳桑达电子2亿元一年期短融 粤电力 6亿元一年期短融 广发证券 30亿元三个月期短融 安徽国贸集团控股4亿元一年期短融 海亮集团4亿元一年期短融 ============================================================================= 四、还本付息: 工商银行 4.51亿元58个月期C级资产证券化(ABS)0835013到期兑付,票面利率5.00% 江苏宜兴中小企业3亿元两年期集合票据1183003到期兑付,票面利率5.40% 财政部150亿元六个月期贴现国债129905到期兑付,参考收益率2.3763% 建行 26.7亿元383月浮息(七天回购基准)A级ABS 05310110付息,基本利差1.10% 建行 2.04亿元383月浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息,基本利差1.70% 建行0.53亿元383月浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元383月S级ABS 05310140付息,票面利率90.00% 建行35.82亿元374月浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88% 招商银行 2.13亿元62月ABS 0839014付息,票面利率5.00% 国家开发银行400亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债100202付息,基本利差0.52% 辽源国资10亿元七年期固息债1080010付息,票面利率7.80% 如皋交通投资公司15亿元八年期固息债1180016付息,票面利率8.51% 南京交通建设投资集团10亿元五年期中票1182014付息,票面利率5.52% 中航工业集团25亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)债0980147付息,基本利差1.70% 萍乡城建投8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080011付息,票面利率6.62% 中国商飞公司30亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1082008付息,票面利率4.03% 财政部625.20亿元七年期固息国债110003付息,票面利率3.83% 横店集团控股12亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180017付息,票面利率6.30% 云南铁路投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180018付息,票面利率5.98% 国开行200亿元七年期浮息(一年定存基准)债100219付息,基本利差0.38% 巢湖城市建设投资12亿元七年期投资者选择权(4+3)固息债1080012付息,票面利率6.80% 上海杨浦城建投集团3亿元七年期浮息(三个月期SHIBOR基准)债1080082付息,基本利差1.90% 进出口银行200亿元三年期浮息(一年定存基准)债110313付息,基本利差0.91% 淮南矿业集团20亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180019付息,票面利率4.98% 山推股份 10亿元五年期中票1182015付息,票面利率5.45% 北大方正集团15亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182016付息,基本利差2.65% 北京汽车集团4亿元五年期中票1182017付息,票面利率5.45% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国央行副行长潘功胜周六表示,建立合理均衡的社会融资结构是未来金融业改革重要内容.央行会加强 部门协作,加强债券市场建设. --中国央行副行长兼国家外汇管理局局长易纲表示,中国央行对人民币的国际化采取市场化取向,没有刻意 地支持或提倡;同时他认为,目前人民币汇率比较接近平衡水平. --中国国家信息中心文章称,2013年货币政策取向中性,以降低企业资金成本和稳定货币供给为重点,同时 将扩大金融监管范围,逐步把"影子银行"体系所暗藏的系统性风险纳入监管视野. ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽/曹巍浩; 审校 李宏薇)