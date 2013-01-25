更新版 1-中国外汇:全球流动性宽裕及国内经济企稳带来"热钱"流入压力

* 去年年底银行结售汇顺差猛增,12月达543亿美元

* 外管局指因购汇动机减弱,而非结汇意愿增强

* 近期人民币走势偏强,是市场做多压力释放

* 今年防范跨境资金流动双向波动的风险 (新增更多内容、评论和背景)

路透北京1月25日 - 中国国家外汇管理局周五表示,在全球流动性宽裕、国内经济企稳的宏观背景下,中国今年有可能会面临"热钱"大量流入的压力,但也有较多不确定性.

针对近期结售汇顺差明显扩大,外管局有关负责人表示,主因不是结汇意愿增强,而是购汇动机减弱.

"主要经济体宽货币、低利率政策继续推高全球流动性,提升市场风险偏好,也将刺激国际套利资本流向我国."外管局称.

AETOS艾拓思资本集团高级分析师陈迪表示,随着中国经济发展和城镇化建设,国内需求势必激活.处于宽松货币环境下的海外投机资金也对中国投资机会虎视眈眈,虽然在政府的管控疏导之下不会猛然流入,但长期看还是以资本出去少,而涌入多.

外管局周五公布的数据显示,去年12月银行代客结售汇顺差大幅增长至543亿美元,远超过11月的185亿和10月的78亿.2012年全年累计顺差1,106亿美元,较2011年下降70%,显示2012年总体上国内外汇供求状况趋于基本平衡.

外管局有关负责人表示,目前还不能做出是"热钱"再次加速流入中国的判断.影响去年年底外汇收支状况的主要原因包括国内外汇贷款大幅增长替代了购汇;跨境人民币支付大幅增加替代了购汇;以及对外融资仍呈下降趋势.

**人民币走势偏强**

对于近期人民币汇率走势偏强,外管局认为,这在一定程度上是市场从做空向做多的压力集中释放.

上海一外资银行交易员称,美元短期有需求,美元贷款多了一些,这也是看人民币升值.有一部分企业借来美元再通过掉期换人民币来赚利差,也有到香港做境外贷款,再到境内来做SWAP.

"最近市场上还是以人民币升值预期为主,加上美国日本都在印钞票,欧洲经济又不好,这些钱能到哪里去?"该交易员说道,"人民币今年最多能涨2%吧,走势主要还是看企业的客盘,年中肯定也会有些波动."

人民币兑美元即期 今年以来在历史高位附近窄幅振荡,且受客盘净结汇影响走势偏强.周五早盘即期报6.2204元,离1月14日所创历史新高6.2124元不足100个点子,而较去年年中低点升值2.8%.

外管局强调,世界经济持续低迷、主权债务危机继续演变、全球金融去杠杆化延续、地缘政治冲突,以及国内经济复苏进程反复等内外部不确定性因素较多,可能导致中国跨境资本流动大幅振荡.

"要树立正确的金融风险意识,改变单边、线性思维,积极防范跨境资金流动双向波动的风险."外管局称.

去年底数据有显示中国出现资本外流一度引发热议,不过目前大致上可以排除热钱流出的可能性.分析人士称,若监管当局通过中间价等渠道,引导市场形成温和的升值预期,会有利于防止出现资本外逃的情况,并为进一步推进汇改提供契机.

更多内容,请点选外管局官方网站链接:(www.safe.gov.cn) (发稿 宿泱韫/谢衡/李文科; 审校 黄凯)