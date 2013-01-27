主要国家经济指标预测--1月28日****

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透1月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利消费者信心指数 1月 86.0 85.7 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 12月 +3.9% +3.8% 欧元区民间贷款 -0.8% -0.8% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.4% 1000 意大利薪资(较前月) 12月 -- +0.10% 意大利薪资(较上年同期) -- +1.6% 1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 +1.0% +0.8% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.6% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.6% 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 12月 -- 93.7 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 12月 +0.8% +1.7% -- 美国建筑许可(万户) 12月修正值 -- 90.3 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 12月 逆差1.1 逆差7 (年度) 逆差18.8 逆差14.6 进口(亿新西兰元) 40.7 45.1 出口(亿新西兰元) 40.5 38.1 1月28-31日 0700 德国进口物价(较前月) 12月 -0.1% 持平 进口物价(较上年同期) +0.8% +1.1% 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.5% +1.2% 零售销售(较上年同期) -0.7% -0.9% 1月28日-2月8日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 -- +1.3% 三个月房价指数(较上年同期) 截至1月 -- -0.3% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月25日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0900 德国Ifo企业景气判断指 1月 104.2 103.0 现况指数 108.0 107.2 预况指数 100.5 99.0 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -0.3% -0.1% (较上年同期) 持平 +0.2% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.6% -0.2% (较上年同期) +0.8% +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) -0.6% -0.2% (较上年同期) +1.1% +1.4% 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 36.9 38.5 1530 美国ECRI一周领先指标 1月18日当周 130.6 -- 1600 加拿大财政预算(亿加元) 11月 赤字18.5 -- 4-11月 赤字124.2 -- 1月27日(日) 2100 韩国消费者信心指数 1月 103 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/王冠中; 审校 于春红)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。