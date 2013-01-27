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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 06:32 BJT

****主要国家经济指标预测--1月28日****

路透1月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:    
 1月28日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0900     意大利消费者信心指数                        1月          86.0        85.7
 0900     欧元区M3货供额(较上年同期)                  12月        +3.9%       +3.8%
          欧元区民间贷款                                          -0.8%       -0.8%
          欧元区M3三个月移动平均年增长率                            --        +3.4%
 1000     意大利薪资(较前月)                          12月          --        +0.10%
          意大利薪资(较上年同期)                                    --        +1.6%
 1330     美国耐久财(耐用品)订单                      12月           +1.0%       +0.8%
             扣除运输的耐久财订单                                    +0.5%       +1.6%
                                                                            
             扣除国防的耐久财订单                                       --       +0.8%
             扣除飞机的非国防资本财订单                                 --       +2.6%
 1330     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数      12月              --        93.7
 1500     美国成屋待完成销售(较前月)                  12月           +0.8%       +1.7%
 --       美国建筑许可(万户)                       12月修正值           --        90.3
 2145     新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度)            12月         逆差1.1       逆差7
                                (年度)                            逆差18.8    逆差14.6
               进口(亿新西兰元)                                       40.7        45.1
               出口(亿新西兰元)                                       40.5        38.1
 1月28-31日
 0700     德国进口物价(较前月)                        12月        -0.1%        持平
             进口物价(较上年同期)                                 +0.8%       +1.1%
 0700     德国实质零售销售(较前月)                    12月        +0.5%       +1.2%
                 零售销售(较上年同期)                             -0.7%       -0.9%
 1月28日-2月8日
 0800      英国Halifax房价指数(较前月)                1月           --        +1.3%
                     三个月房价指数(较上年同期)     截至1月         --        -0.3%
    
       
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:  
 1月25日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段          现值    预估值
 0900     德国Ifo企业景气判断指                       1月            104.2    103.0
                    现况指数                                         108.0    107.2
                    预况指数                                         100.5     99.0
 0930     英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季初值        -0.3%    -0.1%
                             (较上年同期)                             持平    +0.2%
 1330     加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)           12月           -0.6%       -0.2%
                             (较上年同期)                            +0.8%       +1.2%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                  -0.6%       -0.2%
                         (较上年同期)                                +1.1%       +1.4%
 1500     美国新屋销售年率(万户)                      12月            36.9        38.5
 1530     美国ECRI一周领先指标                    1月18日当周        130.6          --
 1600     加拿大财政预算(亿加元)                      11月        赤字18.5          --
                                                                            
                                                     4-11月      赤字124.2          --
 1月27日(日)
 2100      韩国消费者信心指数                         1月              103          --
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 张若琪/王冠中; 审校 于春红)
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