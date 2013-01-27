主要国家经济指标预测--1月28日****

路透1月28日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月28日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利消费者信心指数 1月 86.0 85.7 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 12月 +3.9% +3.8% 欧元区民间贷款 -0.8% -0.8% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 -- +3.4% 1000 意大利薪资(较前月) 12月 -- +0.10% 意大利薪资(较上年同期) -- +1.6% 1330 美国耐久财(耐用品)订单 12月 +1.0% +0.8% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.6% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.6% 1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 12月 -- 93.7 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 12月 +0.8% +1.7% -- 美国建筑许可(万户) 12月修正值 -- 90.3 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 12月 逆差1.1 逆差7 (年度) 逆差18.8 逆差14.6 进口(亿新西兰元) 40.7 45.1 出口(亿新西兰元) 40.5 38.1 1月28-31日 0700 德国进口物价(较前月) 12月 -0.1% 持平 进口物价(较上年同期) +0.8% +1.1% 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 +0.5% +1.2% 零售销售(较上年同期) -0.7% -0.9% 1月28日-2月8日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 -- +1.3% 三个月房价指数(较上年同期) 截至1月 -- -0.3% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月25日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0900 德国Ifo企业景气判断指 1月 104.2 103.0 现况指数 108.0 107.2 预况指数 100.5 99.0 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -0.3% -0.1% (较上年同期) 持平 +0.2% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.6% -0.2% (较上年同期) +0.8% +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) -0.6% -0.2% (较上年同期) +1.1% +1.4% 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 36.9 38.5 1530 美国ECRI一周领先指标 1月18日当周 130.6 -- 1600 加拿大财政预算(亿加元) 11月 赤字18.5 -- 4-11月 赤字124.2 -- 1月27日(日) 2100 韩国消费者信心指数 1月 103 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/王冠中; 审校 于春红)