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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 14:11 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月28日

路透上海1月28日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联
系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公
开市场操作等多重因素影响.

        一.资金占用因素:

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选    
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    -------------------------------------------------------------------------------------
      名称         基金公司      托管行            分销机构           发行时间       备注    
            
    民生加银积极   民生加银     建设银行     民生银行、银河证券等      1/7-1/29 
    成长 
        
    中银理财       中银基金     招商银行     中国银行、招商银行等      1/21-1/29 
    30天A/B 
          
    华夏保证金理   华夏基金     工商银行     国泰君安、中信建投等      1/23-1/29 
    财A/B 
      
    嘉实中证中期   嘉实基金     建设银行     农业银行、爱建证券等      1/7-1/30 
    企债基金(A/C)               中国银行 
    
    嘉实中证       嘉实基金     建设银行   新时代证券、中金公司等      1/7-1/31
    50ETF基金    
              
    中银稳健添利   中银基金     招商银行     中国银行、中信证券等      1/9-1/31 
     
    南方中证500    南方基金     农业银行     华泰证券、兴业证券等      1/10-1/31 
    ETF 
 
    招商央视财经   招商基金     中国银行     招商银行、申银万国等      1/10-1/31
    50  
     
    国泰房地产     国泰基金     中国银行     建设银行、国泰君安等      1/14-1/31 
    基金(份额/A/B)  
    
    农银七天理财   农银汇理     建设银行     农业银行、中信证券等      1/24-1/31
    A/B
         
    华安纯债       华安基金     农业银行     交通银行、海通证券等      1/7-2/1 
    基金(A/C)     

    金元惠利保本   金元惠理     农业银行     工商银行、金元证券等      1/7-2/1 
        
    广发新经济     广发基金     招商银行     工商银行、银河证券等      1/8-2/1 
    
    博时亚洲       博时基金     招商银行     中国银行、长量基金等      1/14-2/1 
    票息收益基金 
         
    融通丰利       融通基金     工商银行     农业银行、申银万国等      1/14-2/1 
    四分法基金
         
    大成中证       大成基金     中国银行     爱建证券、安信证券等      1/21-2/1  
    100ETF基金 
    
    安信现金管理   安信基金     建设银行     农业银行、安信证券等　    1/21-2/1 
    货币A/B 
       
    中欧纯债       中欧基金     邮储银行     建设银行、华泰证券等      1/22-2/1 
    基金(A/B/分级) 
          
    泰信现代服务   泰信基金     工商银行     农业银行、中投证券等      1/4-2/4 
    业股票型基金 
 
    鹏华产业       鹏华基金     建设银行     工商银行、安信证券等      1/14-2/4 
    债基金 
 
    信诚优质纯债   信诚基金     中信银行     中国银行、中信证券等      1/14-2/4 
    A/B     
 
    工银保本2号    工银瑞信     光大银行     工商银行、展恒基金等      1/9-2/5 

    长信利众基金   长信基金     浦发银行     农业银行、安信证券等      1/21-2/6 
    (A/B/分级) 
    =====================================================================================
    3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    发债主体        规模      期限      债券类型         缴款时间              备注
                  (亿元)      
      
    财政部          300        七年   固息记账式国债  　 1/24-1/28
    财政部          260        三年   固息记账式国债   　1/31-2/4
    中船集团         50       九个月   超短期融资券      周四
    国开行      至多200   1/3/5/7年   浮息金融债         周五           三个月shibor基准
    农发行      至多200        五年   固息金融债         周五    
    =====================================================================================
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    --------------------------------------   
    央票到期    逆回购到期     合计    

       --        -1,210      -1,210
      二.资金投放因素
  
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体          债券类型      到期本金规模     到期时间
                                     (亿元) 
    
    财政部             贴现国债         150             周一
    安徽海螺集团       中期票据          50             周二
      
    注: 一般情况下,路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
    =====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称    发行量(万股)   发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================(完)

 (整理 李宏薇/边竞; 审校 丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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