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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 10:45 BJT

《汇市简讯》美元指数在80.00附近盘整,目前缺乏趋势

0135GMT

* 持续在80.00附近整理,交叉汇率主导盘势

* 上周五区间79.65/80.19仍构成初步支撑/阻力

* 日线动能指标显示中性讯号

* 没什么理由期望在亚洲时段突破区间

* 目前没有任何主要趋势

* 技术图表(link.reuters.com/kyd55t)(完)

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