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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 10:53 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌至90.29后小幅反弹

0152 GMT

* 美元/日圆再度小跌,逢低吸纳买兴浓厚

* 美元/日圆跌至90.29后反弹

* 90.75前有坚实卖盘,上方有大量停止单,稍早曾见90.70的高位

* 91.00上方有更多停止单,若突破则上看目标位91.50,即6月27日所及的10周高位.(完)

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