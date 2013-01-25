《中国公司债发行日程表》--1月25日

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点 公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会 核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================== *银轮股份 至多5 5 5 预设区间5.6%-6.1% 平安证券 AA 1/29-1/30 (第3年末投资者回售选择权/浙江银轮实业发展股份公司提供担保) ============================================================================================== *重庆水务 至多15 15 5 询价区间5.0%-5.5% 申银万国证券 AAA 1/29-1/31 ============================================================================================== 广东榕泰 不超7.5 7.5 5 5.90% 中信证券 AA 1/24-1/28 (第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权) ============================================================================================== 中信重工 至多28 10 5 *4.85% 中信证券 AA+ 1/25-1/29 8 7 *5.20% 中德证券 (分别在第3年末和第5年末附发行人上调票面利率和投资者回售选择权/两个品种间可以进行双向回拨) ============================================================================================== 芭田股份 至多5.4 5.4 5 *5.80% 中信建投证券 AA 1/25-1/29 (第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================== 中航光电 至多5 5 5 *5.08% 国泰君安证券 AA 1/25-1/29 (附第3年末附发行人和投资者选择权/中航科工提供担保) 中航证券 ============================================================================================== 秦川发展 至多4.5 不超4.5 5 价区间5.65%-5.85% 广州证券 AA 1/28-1/30 (第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权/秦川集团提供担保) ============================================================================================== 注:*代表新增.(完) (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进