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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 11:14 BJT

台湾汇市动态: 台币早盘走贬至两个月新低,外资美元买盘强劲

路透台北1月25日 - 台币兑美元 周五盘中扩大跌幅,实质交易汇价已创两个月新低.市场人士指出,台币随人民币 、韩元 等主要亚币走弱,外资弃守风险资产趋势持续,于汇市持续买入美元,部分进口商也加入买汇行列,令台币走贬速度加快.

未受央行尾盘作价影响的元太外汇台币报价 已跌逾1角,目前盘中低位29.180已是逾两个月低位.此前盘中低位为去年11月21日的29.190.

交易员观察市场最新动态:

* 外资及进口商早盘美元买盘积极,卖方报价稀疏

* 出口商不急于抛汇,卖单高挂

* 央行暂时未见出手缓贬

* 主管机关统计周三外资单日汇出4.98亿美元,但周四已减缓至净汇出0.06亿美元

交易员预测今日主要交易区间:

* 29.050-29.250

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环球经济新闻请见 TOP/NEWSCN-MCE(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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