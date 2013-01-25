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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 11:14 BJT

中国基金: 华宝兴业现金添益基金下周一上市,为国内首只交易型货币基金

路透上海1月25日 - 中国华宝兴业基金管理公司旗下华宝兴业现金添益交易型货币市场基金,将于下周一(28日)正式登陆上海证券交易所上市交易,并同时开放日常申购赎回.这将是国内首只交易型货币基金,这为投资者提供一个兼顾流动性、收益性、安全性的保证金管理工具.

该基金可以像股票一样通过股市二级市场买入、卖出,并保留了场外货币基金的申购、赎回交易方式,只要拥有上海A股账户或者上海证券交易所场内基金账户的投资者都能参与申赎和买卖.

华宝兴业相关人士指出,华宝添益上市后,货币资金与股票投资者的场内资金将实现T+0无缝衔接.

目前场内证券保证金总额约6,000亿元,多数处于闲置状态;而且只能获得年息0.35%的活期存款收益.国内不少基金公司已将创新方向瞄准这些闲置保证金,例如汇添富基金公司此前发行汇添富收益快线货币基金,是国内首只场内T+0(当天赎回申购)货币基金.(完) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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