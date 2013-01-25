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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 11:26 BJT

中国钢铁:1月中旬粗钢日产量达191.4万吨,旬环比降1.53%--中钢协

路透北京1月25日 - 中国钢铁工业协会周五公布数据显示,中国1月中旬粗钢日产量达191.4万吨,旬环比下降1.53%.

中联钢(www.custeel.com)援引中钢协旬报称数据并显示,1月中旬重点大中型企业粗钢日均产量为161.25万吨,旬环比下降3.73%.

中国钢铁工业协会本周稍早称,受经济增长速度加快影响,预计中国2013年的钢铁需求将增长3.1%,比去年增速提高0.6个百分点. (完) (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
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