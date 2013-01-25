表格: 英国第四季GDP初值较前季下滑下0.3%,预估为下滑0.1%

《中国报摘》--中国证券报4月14日

--中国房地产行业是目前防风险的重点领域之一，专家分析，一系列长短相济的政策措施将陆续出台，短期内以“限”为主的调控不会放松；中长期看，土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台，房地产业将实现软着陆。