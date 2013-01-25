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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 17:48 BJT

表格: 英国第四季GDP初值较前季下滑下0.3%,预估为下滑0.1%

* 按季跌幅为2012年第二季以来最大

** 矿业/采掘(含石油)按季降幅为1997年有记录以来最大

*** 政府及其它服务按季降幅为2008年2月以来最大.(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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