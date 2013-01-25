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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 11:27 BJT

重发-中国社会: 2012年末城镇登记失业率4.1%,连续10个季度持平--人社部

(重发)

路透北京1月25日 - 中国人力资源和社会保障部周五公布的数字显示,2012年年末全国城镇登记失业率为4.1%.这是自2010年第三季度起,连续第10个季度持平.

该部新闻发言人尹成基在新闻发布会上表示,2012年,全国城镇新增就业1,266万人,城镇失业人员再就业552万人,就业困难人员实现就业182万人.

国家统计局最近发布的数据表明,中国19-59岁的劳动年龄人口数量开始出现下降的趋势.

尹成基对此表示,尽管出现了新增劳动年龄人口下降的趋势,但是在未来一个时期,特别是在"十二五"(2011-2015)期间,中国的劳动年龄人口还是呈增加的趋势.中国在未来一段时间仍然可以继续利用好这个人口红利,对经济发展作出积极贡献.(完) (发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
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