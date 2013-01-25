路透调查: 2012/13年度全球糖市仍供过于求,因产量跳增

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透新加坡1月24日 - 周四公布的路透调查显示,全球糖市连续供应过剩,将使糖价下跌约3%,在截至2013年9月的作物年度,预计供应将超过需求逾800万吨,令产糖国积累过多库存.
印度和中国等主要糖消费国本身产量增加将抑制进口;而从2008年到2011年糖价飙升,令其他产糖国也大量栽种相关作物,导致市场大量充斥原糖供应.纽约期糖合约2012年收低16.3%,连续两年年线下滑.
根据对12位交易员和分析师的调查预估中值,截至2013年9月的作物年度,全球糖供应料过剩850万吨,高于去年7月估计的过剩472万吨.
国际糖业组织(ISO)估计当前年度供应过剩620万吨,但其他机构估计过剩规模最高达1,280万吨.根据ISO,上回全球糖供应过剩达到这个区间,是在2006/07年度,当时达到960.7万吨.
调查预计,近月纽约期糖 2013年底将为每磅19美分,低于2012年底的19.51美分.期糖合约周三收报18.50美分.
调查还预估,英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)近月白糖期货 2013年底报每吨490美元,低于2012年底的523.70美元.周三收报489.60美元.
(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪; 审校 丁琦)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进