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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 12:02 BJT

路透调查: 2012/13年度全球糖市仍供过于求,因产量跳增

路透新加坡1月24日 - 周四公布的路透调查显示,全球糖市连续供应过剩,将使糖价下跌约3%,在截至2013年9月的作物年度,预计供应将超过需求逾800万吨,令产糖国积累过多库存.

印度和中国等主要糖消费国本身产量增加将抑制进口;而从2008年到2011年糖价飙升,令其他产糖国也大量栽种相关作物,导致市场大量充斥原糖供应.纽约期糖合约2012年收低16.3%,连续两年年线下滑.

根据对12位交易员和分析师的调查预估中值,截至2013年9月的作物年度,全球糖供应料过剩850万吨,高于去年7月估计的过剩472万吨.

国际糖业组织(ISO)估计当前年度供应过剩620万吨,但其他机构估计过剩规模最高达1,280万吨.根据ISO,上回全球糖供应过剩达到这个区间,是在2006/07年度,当时达到960.7万吨.

调查预计,近月纽约期糖 2013年底将为每磅19美分,低于2012年底的19.51美分.期糖合约周三收报18.50美分.

调查还预估,英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)近月白糖期货 2013年底报每吨490美元,低于2012年底的523.70美元.周三收报489.60美元.

(完)

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