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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 13:50 BJT

路透基点: 远东租赁将获25亿元人民币三年定期贷款

路透香港1月24日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士透露远东国际租赁有限公司将获25亿元人民币(4.02亿美元)三年期定期贷款.

中国银行北京分行和北京银行为牵头行,各负责10亿元人民币和8亿元人民币贷款.中化财务公司(4亿元人民币)和兴业银行(3亿元人民币)亦加入此案.

消息人士表示,贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,并按季度进行等额分期还款.提款期为一年.资金用作运营资本.

签约定于1月底以前.

远东国际租赁有限公司是香港上市公司远东宏信在金融服务领域的核心企业,提供金融租赁服务.远东宏信则是中化集团子公司.

借款方曾于去年8月得到一笔32亿元人民币三年定期贷款.中国农业银行、中国银行和中国建设银行分享牵头行兼簿记行头衔.贷款利率与本次贷款相同.

公司还在2012年3月与数家外资行签署了一笔10.5亿元人民币的贷款.贷款原定利率为人行基准利率的110%,但公司在去年第四季度成功将利率压低到人行基准利率的100%.(完) (编译 梁睿雪; 审校 程琳)
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