路透基点: 远东租赁将获25亿元人民币三年定期贷款

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透香港1月24日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士透露远东国际租赁有限公司将获25亿元人民币(4.02亿美元)三年期定期贷款.
中国银行北京分行和北京银行为牵头行,各负责10亿元人民币和8亿元人民币贷款.中化财务公司(4亿元人民币)和兴业银行(3亿元人民币)亦加入此案.
消息人士表示,贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,并按季度进行等额分期还款.提款期为一年.资金用作运营资本.
签约定于1月底以前.
远东国际租赁有限公司是香港上市公司远东宏信在金融服务领域的核心企业,提供金融租赁服务.远东宏信则是中化集团子公司.
借款方曾于去年8月得到一笔32亿元人民币三年定期贷款.中国农业银行、中国银行和中国建设银行分享牵头行兼簿记行头衔.贷款利率与本次贷款相同.
公司还在2012年3月与数家外资行签署了一笔10.5亿元人民币的贷款.贷款原定利率为人行基准利率的110%,但公司在去年第四季度成功将利率压低到人行基准利率的100%.(完) (编译 梁睿雪; 审校 程琳)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进