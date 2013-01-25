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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 11:48 BJT

日本股市: 受日圆走低提振早盘收升2.0%,但本周或录得下跌

路透东京1月25日 - 日股日经指数周五早盘上扬,日圆大幅走低提振出口股,并令市场预期始于4月的下一财年企业财测乐观.

日经指数早盘收升2.0%至10,832.48点,但本周迄今仍跌0.7%,并脱离1月15日触及的32个月高位.本周日经指数或结束长达十周的连涨走势,这是1987年最长升势持续时间.

"目前交易线索基本有两个,即汇率走势以及企业季报,"SMBC日兴证券股市部部长西广市.

出口股领涨,Panasonic 升2.0%,东芝 劲扬5.3%,日产汽车 涨2.7%.

东证股价指数涨1.7%至912.44点.(完)
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