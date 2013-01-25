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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 12:29 BJT

路透基点: 香港九肚山项目融资预定下周签约--RLPC

路透香港1月24日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,参与香港九肚山开发项目融资的所有银行,已经同意借款方要求,调降价格.这笔融资案为64亿港元(8.26亿美元)的三年半俱乐部贷款.

预订下周签约.

一如先前报导,嘉里、信和置业、及万泰要求将综合收益由265个基点降至220个基点.贷款利率原先为较香港银行同业拆息(Hibor)加码240个基点.

贷款在8月完成额度分配.

12家银行参贷.其中永隆银行取得10亿港元,交通银行取得6.50亿港元.八家银行各取得5亿港元:澳新银行、盘谷银行、中国银行香港、东亚银行、星展银行、恒生银行、工银亚洲、三井住友银行.

中国农业银行及台北富邦银行分别承贷4.5亿港元及3亿港元.

据消息人士指出,贷款成数(loan-to-value ratio)为70%.

贷款由嘉里、信置及万泰提供担保,比例分别为40%、40%及20%.(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
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