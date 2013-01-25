台湾债市: 公债RP利率持稳,投信赎回需求零星出现

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透台北1月25日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周五大致持稳.时序逐渐接近月底,投信赎回尚不明显,仅有零星案例出现,但进入下周,赎回压力应该会增加,惟料不致令利率上扬.
券商调度人士表示,农历年前的资金需求以企业法人为主,投信端的货币型基金影响较有限,但下周毕竟是月底,还是会有例行性的资金需求;但以目前市场资金仍充沛判断,月底效应尚不至于对利率产生影响.
"下周资金当然会变紧,但我们不打算上调."一大型券商交易员说.
另一券商调度人士则称,今日资金需求尚不明显,投信与银行仍在找券,下周起虽然会陆续出现赎回压力,但不致对资金调度产生太大影响.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,部分至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,少数在0.81%与0.78%.
展望下周,证券商表示,紧缩因素有周一400亿台币的20年期公债102/3交割,周三鸿海 110.5亿台币公司债交割.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进