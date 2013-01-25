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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 11:52 BJT

台湾债市: 公债RP利率持稳,投信赎回需求零星出现

路透台北1月25日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周五大致持稳.时序逐渐接近月底,投信赎回尚不明显,仅有零星案例出现,但进入下周,赎回压力应该会增加,惟料不致令利率上扬.

券商调度人士表示,农历年前的资金需求以企业法人为主,投信端的货币型基金影响较有限,但下周毕竟是月底,还是会有例行性的资金需求;但以目前市场资金仍充沛判断,月底效应尚不至于对利率产生影响.

"下周资金当然会变紧,但我们不打算上调."一大型券商交易员说.

另一券商调度人士则称,今日资金需求尚不明显,投信与银行仍在找券,下周起虽然会陆续出现赎回压力,但不致对资金调度产生太大影响.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,部分至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,少数在0.81%与0.78%.

展望下周,证券商表示,紧缩因素有周一400亿台币的20年期公债102/3交割,周三鸿海 110.5亿台币公司债交割.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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