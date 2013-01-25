版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 12:18 BJT

路透基点: 两家银行考虑加入北京柏豪置业25亿元人民币联贷案--RLPC

路透香港1月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,北京银行和中国建设银行考虑加入北京柏豪置业有限公司的25亿元人民币(合4.02亿美元)三年期贷款.

交通银行北京市分行担任牵头行.该笔贷款用于支持一地产开发项目.

消息人士称,贷款利率高于中国人民银行基准利率.

借款人为北京朝阳区达美中心广场的开发商.母公司为北京达美投资有限公司,业务领域涉及金融证券、地产开发、建筑装饰、物业管理等.(完) (编译 王兴亚; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐