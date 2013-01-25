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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 12:20 BJT

更新版 1-中国钢铁: 1月中旬粗钢日产量旬环比降1.53%,但仍处较高水平

(新增评论和表格)

路透北京1月25日 - 中国钢铁工业协会周五公布数据显示,1月中旬全国粗钢日产量达191.4万吨,旬环比下降1.53%,但仍处于相对较高水平.

中联钢(www.custeel.com)援引中钢协旬报数据并显示,1月中旬重点大中型企业粗钢日均产量为161.25万吨,旬环比下降3.73%.

"钢坯价格偏低而矿石偏高一定程度上抑制了华北民营钢厂生产,但产量仍然高于上年同期,处于相对较高水平."中联钢资深钢铁分析师胡艳平说.

中国钢铁工业协会本周稍早称,受经济增长速度加快影响,预计中国2013年的钢铁需求将增长3.1%,比去年增速提高0.6个百分点.

以下是中钢协旬报公布的2013年旬日产量数据一览表:

时间 日产量(万吨 旬环比(%)

)

1月中旬 191.4 -1.53

1月上旬 194.42 2.29 (完)

(发稿 尹嫄婷/李然; 审校 张喜良)
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